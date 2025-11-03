Ники Василковски: Свърши се сиромашкото лято, но ни чака още едно

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Слагаме край на сиромашкото лято. В следващите дни ще се застопори около тези температури, които предизвикват пускането на парното. До средата на ноември ще имаме максимални температури около 10-15 градуса. Вероятно в някои от дните ще има и малко повече, но ни очаква вече по-хладно ноемврийско време с предпоставки за сутрешни мъгли и слани, когато се разкъсат облаците.

Това съобщи синоптикът на Нова тв Николай Василковски.

Преминава студен атмосферен фронт и до полунощ очакваме в София да започнат валежи, които ще са локални, няма да са значителни и ще продължат през нощта и утре в рамките на дененощието ще приключат.

От сряда до края на седмицата е особен период без кой знае какви валежи. В петък ще премине едно смущение, което ще засегне Централна и Източна България, но като цяло ще е спокойна седмицата, посочи Василковски.

Най-вероятно парното ще го пуснат, защото топлата част от денонощието вече ще е кратка. Тези топли следобеди, когато ще ни се иска да съблечем якетата, няма да траят дълго.

Няма да има кой знае какви студове. Сутрините със сланите може би ще са по-хладни с 0 до 5 градуса. Ясно е, че в някои от сутрините ще стържем скреж от колите.

В 10-12 ноември ще премине един циклон, който може да донесе значителни валежи. След средата на ноември 16 - 17 ноември ще има още една такава валежна обстановка и като цяло края на ноември и началото на декември няма да се изненадам, ако преживеем още едно сиромашко лято. Има доста време до тогава и няма как да сме категорични в толкова дългосрочни прогнози, коментира той.

