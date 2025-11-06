Ники Василковски е на 12-ото небе от щастие
06.11.2025 / 11:22 1
Кадър Фб
Ники Василковски се похвали с нова кола:
Никога не бях си представял, че ще дойде този момент - да се кача в нов автомобил от доста висок клас. Нищо не идва даром в този живот - новият ифроуд звяр е резултат от мноооооого труд, нерви, здраве и километри из планините. Не на седмото, на дванайстото небе съм от радост!
Ники се е сдобил с Джип Вранглер
