Ники Василковски обяви какво ни очаква за коледните празници

Златната есен вече си отива и навън вече вижда сивата голя есен с мъглите. Вече се натрупват азотен диоксит, което е в резултат от трафика, както и фини прахови частици.

Това съобщи синоптикът на Нова тв Николай Василковски.

До края на месеца няма да има сериозни аномалии по отношение на температурите. Те ще се движат в диапазона от 15 до 20 градуса в повечето от дните. Днес ще е особено топло, тъй като температурите ще надхвърлят 20 градуса. Такива грасуда ще видим отново около 24 - 25 ноември преди предстоящото захлаждане, така че високи са температурите.

Няколко смущения ще има до края на месеца. Във вторник и сряда ще вали по-напоително в Западна и Северна България, но в останалите части на страната валежите ще са доста по-локални. Днес и утре се очакват доста силни ветрове, които могат да създадат проблем, тъй като скоростта на поривите ще достигат до 90 - 100 км/ч. в отделни точки.

Като премине валежния период на 18 и 19 ноември пак ще имаме стабилизиране до края на седмицата.

Сутрешните температури не падат под 0. По-студено ще е на 26 - 27 ноември, но няма някакъв драстичен студ. За сметка на това мъглите ще стават по-чести, което е обичайно за сезона.

Към края на ноември и началото на декември се очертава сух и слънчев период.

От 23 до 26 ноември ще преминат две смущения и се очакват по-значителни количества дъжд, но все така в рамките на нормално. Сняг не се очаква този месец.

През декември ще има валежи, те се движат около нормата, но около празниците вероятността за валеж от сняг е много малка. Температурите в края на декември ще са над нормата и личното ми очакване е, ако има валеж, да е от дъжд, коментира той.

