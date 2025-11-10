Ники Василковски посочи кога да чакаме живакът да падне до минус 4 градуса

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

През следващите две седмици не се очакват кой знае какви аномалии. Но по-чувствително ще усетим по-ниските сутрешни температури, които на 18 - 19 ноември ще паднат до към минус 3 - минус 4 градуса, което вече си е зимна стойност.

Това съобщи синоптикът на Нова тв Николай Василковски.

От вторник преди обяд в Западна България, а в хода на деня и в цялата страна ще спрат валежите. Стават обаче все повече предпоставките за слана. От срядо до неделя тази седмица ще е сух период, без валежи. Това е период, който е особен, защото сутрин се натрупва една много неприятна мъгла, коментира той.

От 12 до 14 ноември ще имаме дневни температури от 13 до към 15 градуса. В почивните дни ще се вдигнат до към 18-19 градуса. Но такова затопляне е обичайно преди нахлуването на студен фронт, какъвто очакваме към 18, 19 ,20. Тогава ще имаме доста рязко нахлуване на студен въздух, но без особени валежи. Ако имаше валежи, можеше дори да падне сняг на по-ниска височина, но така или иначе валежите ще са оскъдни. Тогава ще имаме между 8 и 13 градуса дневни температури. Сняг през следващите две седмици и малко вероятно да падне. Общо взето чака ни обичайно ноемврийско време, коментира той.

