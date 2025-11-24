Ники Василковски предупреди за Никулден

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Всеки има повод да се оплаква от времето. Днес и утре времет още е спокойно. Сутрините са с гъсти мъгли, така че шофирайте внимателно. Но след като мъглите се вдигнат, времето ще е слънчево с минимална облачност, ниски температури рано сутрин, а пред дена до към 13 - 15 градуса.

Това коменира синоптикът на Нова тв Николай Василковски.

От сряда до събота ще премине у нас средиземноморски циклон. Отново ще имаме ситуации като при последния с обилни валежи и наводнения, особено в южните части на страната, където ще паднат най-много водни количества. При този пренос на по-топъл въздух температурите ще се вдигнат, вятърът ще е южен. В сряда и четвъртък на места стоиностите на термометрите ще покажат 20 градуса, дори и отгоре.

Дъждовният период приключва в събота и от 30 ноември почти до Никулден се очертава едно сухо антициклонално време - с мъгливи и студени сутрини, но пък слънчеви дни, посочи той.

За Никулден единият от сценариите е за преминаване на атмосферен фронт, който ще донесе снеговалеж в планините, но и в ниската част в Западна България. Ако този сценарии се запази, ще имамве ниски температури, силни ветрове, снегонавявания в Петрохан и тънка снежна настилка по асфелта, посочи той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!