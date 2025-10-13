Ники Василковски за новата измамна схема: Направо изтръпнах като знам каква шматка съм

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

Полицията в Лондон разби най-голямата международна мрежа за износ на крадени мобилни телефони за Китай. Задържани са 46 души, сред които и една българка. Групата е изнесла около 40 000 устройства.

До разкритието се стигнало след като жена, чиито телефон е откраднат и тя успява да го проследи чрез приложение до лондонското летище. Заедно с него полицията открива още над 800 откраднати устройства, които е трябвало да бъдат изнесени за Хонконг.

Много хора си изключват функцията за проследяване, за да си спестят от батерията, но така ако нещо се случи, те не могат да проследят устройството, влизайки в интернет отвсякъде. Тази функция трябва да е включена винаги.

Това коментира пред Нова нюз Кирил Григоров, експерт по киберсигурност.

Целта на престъплението е тези телефони д а се ползват в така наречените ферми за ботове. Там през социалните мрежи се създава обществено мнение, писане на коментари, генериране на трафик. Като цял целта е пропаганда. Този тип ферми се развиват много бързо. Последните години с появата на изкуствен интерект това става дигитално. Вкарват се в играта огромен брой телефони, които се управляват от изкуствен интелект, за да генерират хиляди и милиони коментари, гледания и трафик, коментира той.

За да подобрят хората сигурността на устройствата си на първо място трябва да управляват профилите си правилно, да си сменят паролите редовно, да се ъпдейтват софтуерните и операционните системи до последната версия - именно там са ъпдейтите на тема сигурност, обясни специалистът.

Направо изтръпнах кат ознам каква шматка съм, истинско чудо е, че още не са ми откраднали телефона, коментира синоптикът на Нова Ники Василковски след репортажа.

