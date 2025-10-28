Никога на земята не е засичана такава скорост

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Кадри от окото на урагана „Мелиса“, който в момента бушува над Ямайка, показаха по Нова телевизия. По-рано днес самолет за събиране на данни успя да измери скорост на вятъра от 388 км/ч, което е най-високата стойност, отчитана в ураган на земята до момента, информира синоптичката на Нова телевизия, Никол Станкулова.

Най-мощната буря в света за тази година „Мелиса“, се движи на североизток през Карибско море и приближава Ямайка. Очаква се ураганът да доведе до условия, застрашаващи живота на хората, когато окото на бурята достигне островната държава.

В понеделник Националният център за ураганите в САЩ повиши категорията на "Мелиса" до най-високата, пета степен. Предупреждения са в сила и за Куба и югоизточната част на Бахамските острови.

Бурята може да засегне западните части на страната. И ако това се случи, не вярвам, че има инфраструктура в този регион, която може да издържи ураган от пета категория, заяви министър-председателят на Ямайка Атдрю Холнес.

Премиерът добави, че след като бурята отмине, Ямайка ще има нужда от международна помощ.

Дългосрочното и средносрочното възстановяване ще изискват подкрепа. А сега продължаваме да се молим за най-доброто, допълни още той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!