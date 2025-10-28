Никол Станкулова: Бъдете внимателни около и след обяд

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Днес ни очаква още един ден с повече облаци и хладно време. Преди обяд се очакват валежи в Западна България, а до вечерта дъжд ще има и в някои райони на изток. Очакваме и силен северозападен вятър със скорост до 50 - 60 км/ч. В сила в почти цялата страна е жълт код за опасно време. Бъдете внимателни особено в часовете около и след обяд.

Това съобщи синоптикът на Нова тв Никол Станкулова.

Силният вятър ще носи и по-студен въздух и понижението на температурите ще продължи. Така максималните температури ще достигат до 12 градуса във високите западни полета до 17-18 градуса в някои югоизточни части. Вятърът обаче ще създава усещане за по-студено време.

Доста динамична ще е обстановката и в планините. В по-голямата част от деня ще е облачнои мъгливо, като до вечерта на много места ще превали дъжд и сняг. Бъдете подготвени за силен северозападен вятър, който на моменти ще достига скорост 100 км/ч. Температурите по върховете вече ще са отрицателни.

В сряда и четвъртък времето у нас вече ще е слънчево, а вятърът ще отслабне. Максималните температури вече ще достигат между 15 и 20 градуса.

От петък до края на седмицата ще има временни увеличения на облачността, но вероятността от валежи е малка. Сутрините няма да са чак толкова хладни, а през деня очакваме затопляне като към понеделник стойностите ще достигат, а дори и ще надхвърлят 20 градуса, коментира Станкулова.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!