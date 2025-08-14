Никол Станкулова обяви кога идват бурите

Кадър Нова тв

До края на седмицата валежи у нас не се очакват, а значителни заоблачавания ще има само над планините. Ще продължи да се усеща умерен и сравнително хладен североизточен вятър, който ще задържа температурите в нормални граници.

Новата седмица ще започне с нестабилно време. В понеделник гръмотевични бури се очакват в северозападна България, а във вторник и в южните райони на страната. Има опасност и от градушки. Дневните температури слабо ще се понижат, съобщи синоптичката на NOVA Никол Станкулова.

За четвтъртък тя обяви, че ни очаква още един ден без валежи и с температури близки до обичайните за август.

До обяд над цялата страна ще бъде предимно слънчево. Следобед над южна България ще се появи разкъсана облачност, но ще бъде без валежи.

В северните и източните райони ще духа умерен източен вятър. Показанията на термометрите ще останат почти без промяна и максималните ще достигат от 30 градуса на североизток до 36 - 37 градуса в крайните югозападни части, обясни тя.

По Черноморието ще духа силен североизточен вятър, който ще задържа температурите до около 30 градуса. През целия ден ще бъде слънчево, а морската вода остава около 26 - 27 градуса.

Далеч от горещото време ще останат и планините. Температурата на 1500 м височина няма да превишават 25 градуса, като допълнителна прохлада ще носи и умерен източен вятър. Малко повече облаци се очакват следобед в Рило-родопския масив, но няма да вали.

До края на тази седмица в цялата страна ще остане слънчево, с обичайните за август температури. Максималните ще са от 30 до 35. Ще духа и умерен североизточен вятър, който ще повишава опасността от пожари, разкри Никол Станкулова.

