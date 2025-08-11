Никол Станкулова предупреди плажуващите на юг от Бургас

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Утре времето в страната ще остане слънчево, но дневните температури ще се понижат с няколко градуса, информира синоптичката на Нова телевизия Никол Станкулова.

Повече облаци очакваме преди обяд в североизточна България, а по-късно през деня и в планините. Вероятността за валежи обаче е малка.

С усилване на североизточния вятър в страната ще нахлува малко по-хладен въздух, така максималните температури утре ще останат от 30 градуса на североизток, до 36 в крайните югозападни части, каза още тя.

Областите с предупреждение за опасно горещо време намаляват и утре ще обхванат предимно западната част на страната. Пожароопасността обаче отново е от най-висока степен за почти цялата страна.

По Черноморието ни утре ще бъде ветровито и прохладно. Очаква се и заоблачаване по северното крайбрежие, но ще остане без валежи. Температурата на въздуха няма да превишава 30 градуса, а морската вода е около 26 - 27.

Морето отново ще остане бурно и следобед на юг от Бургас се очакват вълни с височина от над метър и половина, предупреди Станкулова.

В планините денят ще започне слънчево. Следобед обаче облаците ще се увеличат и на места в Стара планина и Рило-родопския масив е възможно да превали. Температурата на 1500 м ще достига около 22 - 23 градуса, а по върховете очакваме около 15.

Слънчевото и сухо време в нашата страна ще продължи и през следващите дни. До края на тази седмица ще духа умерен североизточен вятър, който ще задържа температурите поносими. Максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. Вятърът и сушата обаче отново ще повишават риска от пожари до най-висока степен. Бъдете изключително внимателни и не палете огън на открито, апелира Станкулова.

