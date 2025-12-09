Никол Станкулова предупреди за Даниела

Мая Иванова: Кадри: Нова ТВ

Утре ще е още един спокоен декемврийски ден, без валежи и със сравнително високи за началото на зимата температури.

Причината е обширен антициклон с името Даниела, който обхваща цялата южна половина на континента. Той ще се задържи тук и през следващите дни ще задържа валежите по периферията на Европа и у нас, съобщи синоптичката на Нова телевизия, Никол Станкулова.

Утре да обяд в Дунавската равнина и Тракия ще има мъгли, които по-късно ще се разсеят. В останалите райони се очакват временни увеличения на облачността, по значителни в източната част на България, но вероятността за дъжд ще е минимална.

Сутринта термометрите ще показват около и малко над нула градуса, на места ще се образуват и слани.

Максималните стойности в повечето райони ще са между 10 и 15 градуса, малко по-хладно ще остане по поречието на река Дунав и в местата с намалена видимост, подчерта тя.

До края на тази, както и в началото на следващата седмица промяна в обстановката у нас не се очаква. Времето ще бъде спокойно - без валежи и с температури по-високи от обичайните за декември.

В низините и равнините ще се образуват мъгли, като в отделни места е възможно видимостта да остава намалена и в следобедните часове. Над останалите райони ще бъде предимно слънчево, с температури до около 10 – 15 градуса, обясни синоптичката на Нова телевизия.

