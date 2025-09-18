Никол Станкулова предупреди за средиземноморски въздух, който идва към нас

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Очаква ни период без валежи и все по-високи температури, а петъчното утро ще бъде с есени стойности, като в някой котловини те ще паднат до около пет - шест градуса, съобщи синоптичката на Нова телевизия Никол Станкулова. В останалите места очакваме между 10 и 15 градуса.

През деня обаче на цялата страна ще бъде слънчево. Северозападният вятър ще отслабне и през деня бързо ще се затопля. Така максималните температури ще достигат приятните 23 - 28 градуса в крайните южни райони.

Любителите на късния летен плаж ще се радват на слънчево и приятно време. Петък ще премине с много слънце и температури достигащи до 25 - 26 градуса. Водата е с два - три градуса по-хладна, а големи вълни ще има само по южното крайбрежие, допълни още Станкулова.

Планините също ще предлагат чудесни условия за разходки. Ще бъде слънчево, а студения северен вятър ще отслабва. Така температурите ще се повишат и на 1500 м стойностите ще достигат около 15 градуса. По върховете очакваме между 5 и 10 градуса.

Въпреки че на 22 септември настъпва астрономическата есен, през следващите дни почти над цяла Европа ще се пренасят топъл средиземноморски въздух. Той ще повиши градусите до почти летни, като затоплянето няма да подмине и нашата страна. Така до средата на следващата седмица времето у нас ще остане слънчево и без валежи. Температурите постепенно ще се повишават и към вторник, сряда максималните в най-топлите райони ще достигат до 32 - 33 градуса. Едва в края на следващата седмица ще настъпи захлаждане, придружено от повече облаци и валежи, отбеляза Станкулова.

