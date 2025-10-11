Никола Бургазлиев, който с АТВ прегази семейство в Слънчев бряг, поиска разследването да започне отначало

кадър: БНТ

Никола Бургазлиев, който с АТВ прегази семейство в Слънчев бряг и отне живота на 35-годишната Христина, поиска разследването да започне отначало.

Искането е внесено от адвоката на обвиняемия, предаде БНТ.

Той оспорва законността на следствените действия, извършени от Националното следствие.

Мотивите му са, че са разпоредени от и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, който, според защитата, няма такива функции след 21 юли.

