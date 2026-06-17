Никола Минчев: Защитата на българите в Северна Македония е въпрос на европейски ценности

Снимка: Булфото

Защитата на правата на гражданите, които се самоопределят като българи в Република Северна Македония, е въпрос на европейски ценности и върховенство на правото, заяви евродепутатът Никола Минчев по време на дебат в Европейския парламент в Страсбург, посветен на годишните доклади на Европейската комисия за напредъка на страните от Западните Балкани по пътя към членство в Европейския съюз, пише БТА.

В изказването си Минчев подчерта, че конституционните промени и добросъседските отношения не представляват нови условия пред Република Северна Македония, а са част от вече договорената преговорна рамка.

Той посочи, че не може да бъде пренебрегвано враждебното отношение, демонстрирано от публични личности и обществени фигури, както и сигналите за напрежение и агресия.

По повод палежа на автомобили на българската дипломатическа мисия в Скопие Минчев заяви, че случаят показва колко е важно институциите последователно да противодействат на всяка форма на омраза и насилие.

Евродепутатът подчерта, че по въпроса за защитата на правата на българите компромиси не могат да бъдат правени.

Минчев заяви още, че България остава готова да подкрепя европейската интеграция на Република Северна Македония, но този процес изисква взаимно уважение и изпълнение на поетите ангажименти от всички страни.

Редактор "Екип на Петел",

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