Никола Цолов: Очаквам дебют във Формула 1

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Българският пилот води в класирането на Формула 2

Българският пилот на „Кампос Рейсинг“ Никола Цолов заяви амбицията си да дебютира във Формула 1 през 2027 година в обширно интервю за специализирания сайт motorsport.com тази седмица. Родният талант, който в момента е лидер във временното класиране на Формула 2 с шест победи през сезон 2026, сподели подробности за пътя си от картинга в България до младежката програма на „Ред Бул“ и предизвикателствата в моторните спортове, цитира Дунав мост

Началото на кариерата на българския състезател започва преди десет години в родната картинг категория.

„Започна през 2016 година в България, в категория в картинга, наречена Мини България. Бях само на 9 години и спечелих почти всяко състезание, а след това и титлата“, споделя Цолов пред motorsport.com.

Голяма роля за първоначалния му пробив на международната сцена изиграва двукратният световен шампион Фернандо Алонсо. Испанецът забелязва потенциала на младия пилот и го подкрепя в ранните етапи на кариерата му с едноместни болиди във Формула 4 и Формула 3. След успешния престой в академията на „Алпин“, Цолов преминава в редиците на „Ред Бул“ през миналата година.

Високите изисквания на Ред Бул

Относно настоящия си отбор, пилотът отчита сериозен скок в развитието си и подчертава впечатляващия метод на подготовка в австрийската академия.

„Много хора казват, че е доста сурово в младежкия отбор на Ред Бул... Но за мен това е логично и трябва да бъде така, защото ако те дават 100 процента от себе си, за да можеш ти да свършиш възможно най-добрата работа, тогава очакват от теб да доставиш 100 процента от резултатите“, категоричен е състезателят.

Като своя най-силна страна той определя чистата скорост и липсата на застой в процеса на учене. За най-силното си представяне през настоящия сезон посочва уикенда на пистата „Силвърстоун“, където записа двойна победа.

На въпрос за слабите си страни, Цолов признава, че изпитва затруднения предимно с ангажиментите извън състезателния автомобил, свързани с публичния имидж на спортистите.

„Да кажем, че слабите ми точки са всички неща, които трябва да правиш, свързани с имиджа извън колата, където трябва да прекарваш много време. Не е най-приятното нещо в моя спорт... Ако мога да избера просто да карам, ще правя само това“, допълва българинът.

Относно крайната цел – участие в кралските гонки на автомобилния спорт, пилотът на „Кампос Рейсинг“ остава реалист, но гледа уверено напред: „Надявам се да е през 2027 година, но никога не се знае. Мисля, че това е нещо, което никой не знае, докато не подпишеш.“

Редактор "Екип на Петел",

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