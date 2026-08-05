Никола Цолов: Шест победи са повече, отколкото очаквахме за целия сезон

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Лидерът в генералното класиране във Формула 2 Никола Цолов застане пред камерата на Sportal.bg и говори за сезона си до момента и сподели очакванията си за финалните пет кръга от шампионата.

В първите девет уикенда за годината Българския лъв спечели цели шест победи, което е надхвърлило очакванията, които той и отборът на Кампос са имали за целия сезона. Освен шестте победи Никола има още две качвания на подиума, но и някои по-трудни моменти, включително в последния уикенд пред лятната пауза, който се проведе в Унгария.

„Първата половина на сезона във Формула 2 мина добре, даже, може би, две трети от сезона вече са минали. По-добре, отколкото можехме да очакваме в началото на годината. Със сигурност има неща, които бихме искали да се бяха случили по различен начин. Но, за сметка на това, има и много добри моменти, даже повечето са от тях. Започнахме силно, още от първия кръг, след това имахме трудности, отново се върнахме супер силно с правилен поглед към нещата и начина, по който трябва да влизаме, чисто като манталитет към уикендите. Последните два уикенда бяха една идея по-трудни, най-вече в Унгария, но това според мен е част от процеса – да се правят грешки, за да се научиш и да можеш да се справиш по-добре в моментите, които наистина са много важни. В крайна сметка все още водя с 20 точки, което е добра преднина и мисля, че отсега нататък просто трябва да държим някакво постоянство.



„Разбира се, че съм доволен от шестте победи, повече, отколкото сме очаквали за целия сезон по принцип. Не го мисля по този начин, нека да имам още една, и още една, и още една. Просто тази година съм бил поставян много в ситуации, в които мога да спечеля състезанието и мисля, че всеки път, когато съм имал възможност, съм го направил, което е най-добрата част от цялото това нещо. Има състезания като това в Маями, в които това не беше лесно и бих казал, че ми липсваше темпо, но, въпреки това, имах шанса и го взех. Така че, дори такива малки победи, са много важни.



„Мисля, че нямам състезание, което съм искал най-много да спечеля и не съм го спечелил. Разбира се, „Спа“ винаги бих искал да спечеля, понеже ми е любима писта. Едно нещо, което не съм правил тази година, е полпозишън. Това е нещо, което ми стой поне малко в главата понякога, но, в крайна сметка, това не ти е нужно, за да спечелиш шампионата, така че не е на всяка цена.



„Честно да кажа, не мисля, че съм доминирал в никаква част от сезона, освен Австрия и „Силвърстоун“. Това бяха единствените два уикенда, където беше нещо повече от нормалното. Смятам, че това е почти невъзможно да се случи някога в този шампионат. Така че, от гледна точка на доминация, в началото на годината не е имало, по средата – може би и сега се надявам накрая, с нещата, които сме научили последните няколко кръга, в които ни беше малко по-сложно.



„Не мисля за никой друг, освен за себе си. Ако трябва да съм честен, не мисля какво правят (Габриеле) Мини и (Рафаел) Камара. Просто мисля за това, което аз мога да направя всеки ден, за да се подобря, защото, в крайна сметка, това е единственото нещо, което мога да променя. Има дни, в които те ще се справят по-добре и дни, в които аз ще се справям по-добре и в момента, в който осъзнаеш това, по-добре по-рано, отколкото по-късно, успяваш да се държиш силен в трудните дни.



„Дубълът на „Силвърстоун“ стана възможен поради няколко причини. Разбира се, темпото, което имахме в състезанията, което тотално не го очаквахме, особено като погледнем предишната година. Арвид (Линдблад) беше със секунда по-бавен в квалификацията и в състезанията също не беше особено бърз и не очаквахме да имаме някакво извънземно темпо. Но мисля, че от моя гледна точка, аз се приготвих много добре, както за всеки кръг, но в този случай, е писта, на която е трудно да се грижиш за гумите, понеже няма много спирания и трябва да намериш баланса между това да губиш време и да пазиш гумите, това беше сложно. Разбира се, и стартовете направиха почти цялото нещо и в двете състезания. Има много дълго време до първото спиране, което дава възможност, ако направиш добър старт, да спечелиш повече позиции. Асфалтът там е направен по различен начин и е по-лесно да направиш лош старт, което ми даде предимство, защото тази година генерално стартовете да много силни за нас.



„Плановете за последната част от сезона са да се върнем така, както бяхме по средата, горе-долу от Монако до „Спа“, да продължаваме да трупаме точки всеки уикенд. Разбира се, очаквам отново да има трудни моменти, но гледам по-мотивирано, по-спокойно към втората част на сезона, знаейки това, което сме направили досега. Дава ми самочувствие и увереност в мен, в колата, така че мисля, че може да е още по-добре, отколкото първата част. Дали от резултати, или от това, което успявам да науча и начина, по който мога да се развия като пилот. Така че гледам позитивно към втората част на сезона.



„Къде ще завърши сезонът като писта? Нямам много големи претенции. Надявам се да е някъде, където е достатъчно топло, за да има състезания, ако е декември. Но да видим първо какво ще е решението за последните два кръга (в Катар и Абу Даби), дали ще се случат. Мисля, че за момента до Баку всичко ще бъде наред“, обясни Българския лъв.

Редактор "Екип на Петел",

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