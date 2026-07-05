Никола Цолов: Усещането е невероятно, тръгваме си с две победи

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Никола Цолов не скри задоволството си след третата си поредна и общо шеста победа за сезона във Формула 3, заявявайки, че в момента той и екипът на Кампос са в серия, която трудно може да бъде спряна.

Българският пилот триумфира в основното състезание на "Силвърстоун", след като отново направи отличен старт от третата редица.

"В момента никой не може да ме спре. Надявам се да продължим да се движим с това темпо. Просто трябва да открием още малко скорост в една обиколка, за да стартирам малко по-напред, но в състезанията мисля, че сме супер конкурентоспособни, особено този уикенд. Идвайки тук не очаквах това, смятахме, че това ще е един от по-трудните ни уикенди, но си тръгваме с две победи и общо три поред. Усещането е невероятно", каза той.

"Днес направих добър старт, както и вчера. Чувствах се уверен в това. Пред мен имаше доста тясна пролука, но успя да мина през нея. След това знаех, че ще е трудно да запазя меките гуми, постарах се максимално, настигнах Куш Майни в края на стинта, след което и двамата спряхме заедно. В края на първата обиколка отново се сборихме, но не беше достатъчно и реших да върна газта малко, за да съхраня моите гуми за по-късно през състезанието", добави Цолов.

"Почти всяка обиколка по радиото ми казваха, че трябва да бъда внимателен за пилотите с алтернативната стратегия. Казваха ми, че те са доста бързи и такива неща. Очаквах те да са по-близо, но за щастие днес нямаше кола на сигурността, те успяха да изпълнят стратегията си добре, ние бяхме притиснати, Рафа Виягомес също свърши добра работа. Радвам се, че успях да отворя тази преднина, тя ме спаси в края", обясни пилотът.

"От моя страна аз просто се опитах да съхраня меките гуми възможно най-дълго в началото, оставих Куш да се откъсне. След това натиснах и го настигнах и когато това се случи, предните гуми умряха моментално, така че взех решението да спра в бокса", сподели Цолов, цитиран от Фокус.

Редактор "Екип на Петел",

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