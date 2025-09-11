Никола Цолов: Все още няма нищо официално за Формула 2

кадър: Спортал

Вицешампионът във Формула 3 Никола Цолов гостува в рубриката на Sportal.bg - „Гостът на Sportal.bg“. Българския лъв направи своя най-силен сезон откакто дебютира в шампионата, печелейки три квалификации и две състезания, за да завърши на второто място в крайното класира с актив от 124 точки. Отделно Никола Цолов помогна и на отбора на Кампос да спечели отборната титла във Формула 3 за първи път в своята история.

В студиото на Sportal.bg Никола говори за изминалия сезон, за комуникацията си с моторспорт съветника на Ред Бул доктор Хелмут Марко и за бъдещето си. Той изрично подчерта, че все още няма нищо официално за преминаването му във Формула 2.

"В Монако промениха начина, по който загрявахме гумите, не ги използвахме в само една обиколка, което ни помогна най-много в квалификациите спрямо началото на сезона. Може би след квалификацията в Будапеща разбрах, че няма да спечеля титлата. Но не беше нещо шокиращо, защото нещата не вървяха в посоката, която ни се искаше. Квалификацията там не се получи заради проблеми с работата с гумите.



"От гледна точка скоростта и работата с гумите бих казал, че съм най-добрият във Формула 3. Със сигурност смятам, че съм един от най-силните пилоти психически", каза Българския лъв.



„В началото на годината беше почти невъзможно да се борим с Трайдънт в квалификациите. На „Имола“, дори и с трафика, те пак бяха първи и трети. Тогава разбрахме, че трябва да променим нещо, защото си личеше, че каквото и да направя те, те са отпред“, коментира още Цолов.

„Имам няколко любими битки от този сезон. Първата от тях беше при първата победа в Бахрейн. Аз стартирах пети и натоварих много гумите си, за да стигна до челото, но все пак борбата с Фреди Слейтър беше много хубава. С Рафа (Камара) нямахме толкова много битки на пистата.



„Повишаването на минималното тегло в хода на сезона не ми се отрази много. Може би помогна на съотборника ми Мари Боя и на Уго Угочукву.„На „Монца“ имаше леко напрежение, защото преди уикенда бях трети, а знаех, че това не е моето място и трябва да съм пред съотборника ми Боя. В неделя не се борех за победата на всяка цена, просто исках да завърша пред Боя и да го изпреваря. Това е важно и за точките за суперлиценза, тъй като разликата между второто и третото място е сравнително голяма.



„Мисля, че можех да победа Тас (Тасанапол Интрапувашак) в неделя, имаше моменти, в които той отвори вратата, но от отбора ме подсещаха, че трябва да съм внимателен. Имаше няколко момента, в които можех да атакувам, но реших да не рискувам.„Беше ми трудно, защото още от събота разбрахме, че имам някакъв проблем с максималната скорост, който все още не сме открили. Затова гледах да стоя в слипстрийма на друг пилот", коментира Цолов.



„С доктор Марко се чуваме често, особено, когато има проблеми, тогава той иска да се чуваме по-често. Но се чуваме почти всеки уикенд – дали ще го срещна, или той ще ми звънне в 7:30 сутринта, което не е мит. Той обича да се комуникира директно с него, кратко, точно и ясно, без оправдания. Говорим си и за нещата извън състезанията", заяви Цолов за отношенията си с моторспорт съветникна Ред Бул.

„Все още няма нищо официално за Формула 2. Аз гледам натам и се готвя в тази посока. Вярвам, че ще се случи, но все още няма нищо официално. Другата седмица ще пътувам за Азербайджан, за да бъде с отбора във Формула 2 в Баку и да уча максимално за него“, каза Цолов за бъдещето си във Формула 2.

