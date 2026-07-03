Никола Цолов даде 11-о време в свободната тренировка на Формула 2 в "Силвърстоун"

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Никола Цолов зае 11-о място в свободната тренировка преди Гран при на Великобритания от Формула 2. Българският пилот караше предпазливо през повечето време на "Силвърстоун", а две от по-добрите му обиколки на 5.891-километровото трасе бяха анулирани от рейс контрола, посочва БТА.

Цолов, победител от Гран при на Австрия през миналата седмица, завърши сесията с най-добро време 1:42.419 минути, а победител стана Алекс Дън с 1:42.065. Основният съперник на Цолов (106 точки) за титлата Габриеле Мини (108) даде шесто време с 1:42.354 минути.

Квалификацията на Формула 2 е насрочена за днес от 16:55 ч. българско време. Спринтовото състезание е в събота от 15:45 ч., а основната надпревара е в неделя от 13:15 ч.

Редактор "Екип на Петел",

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