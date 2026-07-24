Никола Цолов даде четвърто време на тренировката за Гран При на Унгария

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Никола Цолов записа четвърто време в единствената свободна тренировка на Формула 2 преди Гран при на Унгария. Българският пилот на Кампос Рейсинг направи най-добрата си обиколка на 4.381-километровото трасе "Хунгароринг" за 1:30.857 минути, а първите 20 завършиха в рамките на около една секунда.

Цолов бе 14-и при червен флаг в средата на сесията и точно 10 минути преди края на тренировката българинът постави най-добро време, което обаче бе отменено заради настъпване на бялата линия в последния завой. Така българинът бе върнат на шесто място, след което обаче направи рекордната си обиколка за четвърто, пише Блиц.

Първенец стана Дино Беганович с 1:30.720 минути, а вторият в генералното класиране Габриеле Мини изостана с 15 хилядни. Рафаел Камара, трети в шампионата, пък бе пети с 34 хилядни зад българина.

Цолов е категоричен лидер в генералното класиране със 161 точки, Мини е втори със 134, а Камара е със 125, след като спечели основното състезание на "Спа-Франкоршан" преди седмица.

Редактор "Екип на Петел",

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