Никола Цолов даде второ време в тренировката преди Гран при на Австрия във Формула 2

Кадър Youtube

Никола Цолов (Campos Racing) даде второ време в тренировката преди Голямата награда на Австрия - шести кръг от сезона във Формула 2.

Най-бърз беше пилотът на MP Motorsport Оливър Гьоте с 1:16.978 минути, а Цолов завърши на 0.070 секунди от този резултат (1:17.048), предава БТА.

Трети се нареди Алекс Дън ( Rodin Motorsport) с изоставане от 0.180 секунди.

Тренировката бе прекъсната за кратко двайсетина минути преди края заради завъртане на Сиан Шийлдс (AIX Racing).

По-късно днес от 16:55 ч. българско време предстои квалификацията за Гран при на Австрия.

Спринтът ще се проведе в събота от 15:15 ч., а основната надпревара ще се състои в неделя от 11:10 ч. българско време.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!