Никола Цолов е доволен от дебюта си във Формула 2, очаква повече в Абу Даби

Кадър: Formula2, Х

Никола Цолов е доволен от дебютното си състезание във Формула 2, в което успя да спечели седмо място в Гран при на Катар. Той го гарнира с отлично каране и десета позиция в спринтовата надпревара, с което стартира официално подготовката си за следващия сезон във втората по сила автомобилна надпревара, предава БТА.

"Получи се добре като за първи път. Щастлив съм от уикенда, финал в топ 10 - мисля, че е добър старт. Чувствам се много по-уверен за Абу Даби, знам какво да очаквам от колата", заяви след състезанието Цолов, цитиран от свои представители.

"На старта потеглих много бързо като реакция, но след това задните гуми започнаха да превъртат и загубих време, но все пак спечелих една позиция в първия завой и в края на първата обиколка бях шести. Предна лява гума спря да работи още в първата обиколка, а за това помогнаха и настройките на колата, тъй като тя беше с много по-притисната задница. След бокса обаче, с твърдите гуми всичко беше много по-добре", каза още той.



Гран при на Абу Даби е насрочена за уикенда 5-7 декември в Яс Марина.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!