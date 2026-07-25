Никола Цолов не финишира в спринтовото състезание в Унгария след сблъсък със свой опонент

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Никола Цолов не успя да финишира в спринтовото състезание от Формула 2 на пистата „Хунгароринг“, след като отпадна след сблъсък със Себастиан Монтоя, съобщи Gong. Инцидентът позволи на основния му конкурент за титлата Габриеле Мини да триумфира и да намали изоставането си в генералното класиране.

Българският пилот започна отлично надпреварата, като още след старта си проби път напред и изпревари Дино Беганович. В първите обиколки Цолов атакува и италианеца Габриеле Мини в битката за второто място, но състезателят на „Према“ успя да запази позицията си зад лидера Себастиан Монтоя.

Развръзката настъпи в заключителната част на състезанието. В 17-ата обиколка Мини изпревари Монтоя и излезе начело, а Цолов веднага започна атака срещу колумбиеца за второто място. Четири обиколки по-късно българинът предприе смела маневра в първия завой, но Монтоя затвори траекторията. Последва контакт между двата автомобила, който нанесе сериозни повреди и сложи край на състезанието и за двамата пилоти.

От отпадането им най-голяма полза извлече именно Габриеле Мини. Италианецът стигна необезпокояван до победата, спечели 11 точки и намали изоставането си от Никола Цолов в шампионата на само 16 точки. Другият претендент за титлата - Рафаел Камара - завърши четвърти, добави пет точки към актива си и вече е на 31 точки зад българина.

Възможността за поправка идва още в неделя, когато е основното състезание на „Хунгароринг“. Никола Цолов ще стартира от седма позиция, а стартът е насрочен за 12:25 часа българско време.

Редактор "Екип на Петел",

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