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Никола Цолов остана четвърти в спринта на Формула 2 в Белгия

18.07.2026 / 16:47 0

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Никола Цолов  остана четвърти в спринта на Формула 2 в Белгия. Българинът се нареди  след победителя Джошуа Дюрксен, Мартиниус Стеншорн и Дино Беганович, които се качиха на подиума. Цолов стартира от седма позиция на пистата „Спа-Франкоршан“. Спринтовото състезание се проведе в 18 обиколки. Белгийската писта "Спа" е най-дългата в календара на Формула 2 - 7 км и 4 метра, съобщава Gong.bg. 

Пилотът на "Кампс Рейсинг" демонстрира силно темпо, а след днешното състезание добавя и нови точки към актива си, който вече е от 146 точки. Така се нарежда пред  Габриеле Мини, който не завърши състезанието на "Спа-Франкоршан". 

Макар да започна седми в стартовата решетка българинът преодоля двама съперници още на старта и завърши първата обиколка пети, а в челото Мартиниус Стеншорн изпревари Себастиан Монтоя и бе първият с обиколка под две минути. 

Пилотите във Формула 2 имат ден почивка и в неделя от 11:00 ч. българско време стартира основната надпревара, в която Цолов ще потегли от четвърто място, припомня БТА. 

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