Никола Цолов отива във Формула 2

Снимка: Булфото

Българската звезда в автомобилния спорт Никола Цолов ще се състезава във Формула 2 през следващия сезон. Новината стана ясна, след като на официалния сайт на шампионата с болиди с открити гуми и без таван, подобни на тези от Формула 1, но с по-малка мощност и размери, се появи секция с неговото име.

Все още новината не е обявена официално и не е ясен отборът на българина.

Преди дни Цолов, който този уикенд ще кара на пистата "Монца" във финалния кръг на Формула 3, разкри, че това ще е последното му състезание във Формула 3, припомня "Фокус".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!