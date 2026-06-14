Никола Цолов получи ново наказание и бе свален от подиума в Барселона, загуби първото си място

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Никола Цолов получи ново наказание от стюардите на Международната автомобилна федерация (ФИА), като сегашното е заради изпреварване извън пистата срещу прекия конкурент за титлата към този момент Габриеле Мини. Така българският пилот на Кампос бе свален до четвърто място, предава БТА.

Цолов изпревари Мини пет обиколки преди края при излизането от завой номер 10, но стюардите откриха проблем в това.

"Пилотът на автомобил номер 6 (Цолов) обясни, че е бил с гумите софт и е атакувал автомобил номер 9 (Мини) в десетия завой, където автомобил номер 9 излезе от външната страна. Заради различните стратегии, това бе просто изпреварване в излизането от 10 и влизането в 11. Той каза, че не е напускал трасето и изпреварването вече е било направено", пишат от ФИА след изслушването и вземането на решение.

"Пилотът с автомобил номер 9 заяви, че е защитавал позиция, но е оставил достатъчно място за съперника в завой номер 11. Той също така добави, че при излизането си автомобил номер 6 е получил предимство, защото е завършил маневрата извън трасето", добавят те.

В крайна сметка стюардите признаха за коректно изслушването на Мини и наказват Цолов с пет секунди. Така българинът завършва четвърти, а Мини се качва на подиума с трето място. Това означава, че италианецът вече има преднина от пет точки срещу Цолов след Гран при на Барселона.

Редактор "Екип на Петел",

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