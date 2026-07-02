Никола Цолов ще кара болид във Формула 1 наесен

кадър: Ютуб

Българският пилот от Формула 2 Никола Цолов ще има възможност да кара болид от Формула 1 тази есен. Това каза шефът на тима на Рейсинг Булс Петер Байер, цитиран от Everything Formula.

19-годишният Цолов кара за отбора на Кампос Рейсинг и е част от пилотската академия на Ред Бул, предаде БНР. През настоящия сезон, който е дебютен за него във Формула 2, той вече записа четири победи в шест състезателни уикенда и заема второ място в генералното класиране. Силното му представяне основателно повдигна темата кога ще получи шанс да достигне и до най-високия възможен клас - Формула 1, на което Байер даде обяснение:

"Никола трябва да проведе ТиПиСи тестове, за да получи необходимия лиценз за участие в свободни тренировки във Формула 1. Той все още няма изминати необходимите километри, така че тази есен това ще се случи", каза шефът на Рейсинг Булс.

Въпросният ТиПиСи тест представлява управление на по-стари болиди от поне три предходни сезона. Преминаването на въпросната програма дава право на пилота да се включи в тренировките във Формула 1.

През юни Байер опроверга информацията на испанското издание Soy Motor, че Българския лъв ще смени Лиам Лоусън в Рейсинг Булс догодина, като той и Алън Пърмейн коментираха, че това са спекулации и съставът на тима за догодина все още не е обсъждан.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!