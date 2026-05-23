Никола Цолов ще стартира от първа редица в Канада след наказания

Късметът споходи един от най-талантливите ни млади спортисти - Никола Цолов.

Българинът, който е звезда във Формула 2, ще стартира от първата редица на Гран при на Канада.

Цолов, който кара за тима на "Кампос Рейсинг" успя са се придвижи напред, след като двама от конкурентите му получиха наказания, предаде Бтв спорт.

Квалификацията

Цолов трябваше да тръгне четвърти в спринта, който е тази вечер (23 май). В квалификациите пред него завършиха Рафаел Камара от „Инвикта“ и Алекс Дън от „Родин“. Лидер е Лорънс ван Хьопен от "Тридент".

Камара и Дън обаче получиха по 3 места наказание заради задържане на съперник в карането вчера и по този начин откриха възможност за Цолов.

Малко след 21:00 ч. българско време днес българинът ще застане до Ван Хьопен в битка за първото място в спринта.

Цолов дебютира във Формула 2 в края на миналия сезон, а през настоящата кампания продължава със страхотното си представяне.

Той има две победи в предишните две Гран при - в Мелбърн и в Маями.

Българския лъв, както наричат пилота на "Кампос Рейсинг" на пистата, е водач при пилотите във Формула 2 с 35 точки.

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

