Никола Цолов след отнетия подиум: За да блестиш по-ярко, трябва да гориш повече

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Българския лъв Никола Цолов излезе с кратко послание към своите фенове след отнетия му подиум от основното състезание от Формула 2 в Барселона в неделя.

Цолов направи много силно каране на „Каталуния“, за да се класира втори, но няколко часа след финала беше наказан с 5 секунди. Така той се смъкна на четвъртото място в класирането, губейки позиции от Алекс Дън и Габриеле Мини.

„За да блестиш по-ярко, трябва да гориш повече. Двоен подиум в Барселона, въпреки липсата ни на темпо. Благодаря на отбора, че продължава да натиска и винаги се подобрява, ще се върнем по-силни“, написа Цолов в своя профил във Фейсбук.

След първите пет кръга за сезона във Формула 2 Цолов заема второто място в генералното класиране с актив от 80 точки и пасив от 6 спрямо лидера Мини. Битката за титлата във Формула 2 ще продължи следващата седмица на пистата „Ред Бул Ринг“ в Австрия, пише Спортал.бг.

Редактор "Екип на Петел",

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