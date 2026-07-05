Никола Цолов спечели Гран при на Великобритания
Кадър Фб
Невероятно успешен уикенд за единственият българин във Формула 2 Никола Цолов!
След като вчера спечели спринта на Гран При на Великобритания на емблематичната писта "Силвърстоун", днес (5 юли) той е първи и в същинската надпревара!, предаде БТВ
Това му осигурява и еднолична лидерска позиция при пилотите, след като вчера я делеше с Габриеле Мини.
СЪСТЕЗАНИЕТО
Цолов даде заявка, че ще се бори за първата позиция още в самото начало.
Той стартира от пета позиция, но с отлична тактика успя веднага да си проправи път за второто място и да "диша във врата" на Куш Майни.
Българинът и отборът му прецениха той да влезе в бокса в 7-ата обиколка.
Изпреварването на Майни дойде в 21-ата, когато Никола застана пред индиеца и опази своето шампионско място на пистата.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!