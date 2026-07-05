Никола Цолов спечели Гран при на Великобритания

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Невероятно успешен уикенд за единственият българин във Формула 2 Никола Цолов!

След като вчера спечели спринта на Гран При на Великобритания на емблематичната писта "Силвърстоун", днес (5 юли) той е първи и в същинската надпревара!, предаде БТВ

Това му осигурява и еднолична лидерска позиция при пилотите, след като вчера я делеше с Габриеле Мини.

СЪСТЕЗАНИЕТО

Цолов даде заявка, че ще се бори за първата позиция още в самото начало.

Той стартира от пета позиция, но с отлична тактика успя веднага да си проправи път за второто място и да "диша във врата" на Куш Майни.

Българинът и отборът му прецениха той да влезе в бокса в 7-ата обиколка.

Изпреварването на Майни дойде в 21-ата, когато Никола застана пред индиеца и опази своето шампионско място на пистата.

Редактор "Екип на Петел",

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