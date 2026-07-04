Никола Цолов спечели спринта на "Силвърстоун" и си върна първото място във Формула 2

Кадър Youtube

Никола Цолов спечели спринта на Формула 2 във Великобритания след директен дуел със съперника за титлата Габриеле Мини и оглави класирането при пилотите. Българският състезател на Кампос Рейсинг завърши с 1.2 секунди пред италианеца от МП Моторспорт и записа пета победа от началото на сезона, а вече две от тях са съботни, предава БТА.

Цолов направи най-добрия старт в челната десетка и изпревари светкавично Джошуа Дюрксен и Ритомо Мията, за да се изкачи на трето място зад Рафаел Виягомес и лидера Габриел Мини. Точно в този момент обаче надпреварата бе забавена за дълго време заради удар между Себастиан Монтоя и Джон Бенет.

Състезанието остана зад автомобил на сигурността до седмата обиколка и само една след рестарта Цолов успя да преодолее Виягомес за второто място. По това време начело все още бе Мини, който завъртя две най-добри обиколки на пистата и водеше с 1.2 секунди пред българина.

Цолов падна за първи път на под секунда зад Мини в 14-ата от 21 обиколки и последваха серия от атаки, а една от тях в последните метри бе успешна и българинът финишира на първото място. Така Цолов се изравни с италианеца в генералното класиране, но зае първото място заради повечето си победи от началото на сезона.

Основното състезание за Гран при на Великобритания е в неделя от 13:15 ч. българско време. Цолов ще стартира от пета позиция, а Мини - от десета.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!