Никола Цолов трети в спринта на Каталуня

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Никола Цолов завърши на трето място в спринтовото състезание за Гран при на Каталуня от Формула 2, с което записа четвъртия си подиум за сезона. Той е и първи за българския пилот на Кампос Рейсинг отвъд първото място, на което той бе в Австралия, Маями и Монте Карло, предава БНР.

Цолов направи забележително начало на състезанието и изпревари два болида още преди завой номер 1, а в третата обиколка мина и пред съотборника си Ноел Леон за втора позиция. Секунди по-късно Куш Майни завъртя най-добра обиколка на трасето и единствен остана пред българина.

Мини обаче бързо изпревари Леон и подгони Цолов, а българинът го държа дълго време зад себе си. Цолов загуби скорост в края на състезанието и Мини го изпревари в 23-ата обиколка, а от това се възползва и Колтън Хърта, който вчера направи тренировка във Формула 1.

Двамата изпратиха Цолов на четвърто място, но българинът си върна позиция срещу Хърта в последната обиколка и записа четвъртия си подиум за сезона.

След спринта Мини, който остана със 7.2 секунди зад победителя Куш Майни, вече е със 71 точки на върха в класирането при пилотите, а Цолов остава на втората позиция с три точки пасив. Основното състезание започва в неделя в 12:25 ч. българско време.

Редактор "Екип на Петел",

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