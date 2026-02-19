Никола Владов оцеля 4 дена без храна в планината, спасителите го намериха навреме
Кадър Фб, Дирекция "Национален парк Централен Балкан"
"УСПЕШЕН КРАЙ НА ИЗДИРВАТЕЛНАТА АКЦИЯ!!!
Радостни сме да Ви информираме, че издирваният Никола Владов от Джулюница беше успешно открит от екипите на ДНПЦБ и ПСС в района над Бабско пръскало", съобщиха от Дирекция "Национален парк Централен Балкан".
Той е изнемощял, тъй като е бил без храна 4 дена, но поне е жив и здрав. Спасителният екип, начело с директора на Парковата дирекция, са свалили мъжа до хижа "Триглав" и са му оказали първа помощ.
През цялото време той е бил на заслон "Голям Кадемлия", което е спасило живота му.
Директорът Георги Кръстев благодари на всички, включили се в успешната операция!
