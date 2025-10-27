Никола Янков: Държавата не може да вдига заплатите, а само да ги намалява

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Някои експерти казват, че България ежедневно задлъжняма с по 70 млн. лв. Има ли опасност да свършим по гръцкия или румънския сценарии? По думите на Николай Василев правителството ни е засилило по Виденовия сценарии.

Няма как да се повтори Виденовата зима, защото България не е в ситуация, че да печата пари, така че няма как да се повтори. Но всички останали критики са основателни. Държавата се движи в силна траектория на задлъжняване, защото приходите не покриват разходите. Разходите са основно в социалната сфера за заплати на държавни служители. Подчертавам "държавни служители", защото като се казва, че държавата вдига заплатите, това не е вярно. Държавата може само да намалява заплатите на хората чрез данъци и осигуровки. Държавата вдига заплатите само на една категория хора, начерени държавни служители и то не на всички.

Това коментира пред Нова тв Никола Янков.

Социалните плащания са направени по начин, че се субсидират богатите, а не нуждаещите се. Т.е. липсата на реформи и политики е проблема на бюджета, посочи той.

Пенсионната система беше разбита с увеличения, които са извън всякакви швейцарски правила, които са много изпреварващи. В момента всичко отива в един куп и не се разграничават социалните плащания от възрастните хора. Това трябва да се промени. Хората трябва да получават пенсия, която е обвързана с осигуровките, които са внасяли през живота си, за да може младите да с а мотивирани да правят вноски за себе си. Това нещо обаче не го чуваме. А социалните политики за възрастните хора трябва да отиват в социалното министерство от държавния бюджет и за тях тярбва да има критерии за достъп, коментира експертът.

