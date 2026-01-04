Николас Мадуро и съпругата му пристигнаха в Ню Йорк

Кадър Youtube

Заловеният венецуелски лидер Николас Мадуро и съпругата му Селия Флорес пристигнаха в събота вечерта в Ню Йорк, където ще отговарят по повдигнатите срещу тях обвинения от американските власти, предадоха световните медии.

Американски телевизии, сред които Си Ен Ен и Ен Би Си, показаха кадри от самолета на военно летище близо до Ню Йорк, от което слезе неизвестна група хора.

Двамата са били транспортирани със самолет на Министерството на правосъдието на САЩ от военноморската база „Гуантанамо Бей“ в Куба до международното летище „Стюарт“ (Stewart International Airport), разположено северно от Ню Йорк, пише Уолстрийт Джърнъл, цитирани от БТА.

След залавянето на Мадуро в събота сутринта (местно време, б. ред.) американското Министерство на правосъдието обяви ново обвинение срещу него, което надгражда обвиненията, повдигнати от Съединените щати още през 2020 г. Според прокурорите Мадуро е ръководил мащабна схема за трафик на кокаин, която „е обогатила и укрепила политическия и военния елит на Венецуела“.

Очаква се Николас Мадуро и Селия Флорес да се явят за първи път пред съд в Съединените щати в следващите дни.

