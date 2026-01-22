Николай Денков: Кабинетът превръща България в "троянски кон" на Тръмп в ЕС

снимка Булфото

Бившият министър-председател акад. Николай Денков атакува остро решението на правителството в оставка да присъедини България към новоучредения от Доналд Тръмп "Борд за мира". В позиция, разпространена днес, Денков определи хода на премиера Росен Желязков като геополитически хазарт, който поставя страната в изолация спрямо европейските партньори и я пришива към орбитата на Виктор Орбан.

Реакцията идва часове след като стана ясно, че Желязков и унгарският премиер са единствените лидери от Европейския съюз, присъствали на церемонията в Давос, докато Франция и Германия демонстративно бойкотираха инициативата.

Според Денков, проблемът не е само политическ, а и юридически. Той твърди, че разпространеният проект на Устав на новата структура излиза извън мандата, даден с Резолюция 2803 на Съвета за сигурност на ООН. Въпросната резолюция подкрепя мирния план на САЩ, но според анализа на ПП-ДБ, новата структура се опитва да изземе функции на международни институции по начин, несъвместим с учредителните договори на Европейския съюз.

"Това е поредното пришпорено стратегическо решение на българските власти „на тъмно“, без задълбочен и прозрачен процес на обсъждане," подчертава Денков.

Критиката се фокусира и върху компанията, в която България се озовава. Присъствието на Росен Желязков до Виктор Орбан – сочен за основния вътрешен опонент на единството в ЕС – се разчита от опозицията като знак за опасен завой във външната политика.

"Вместо да се нарежда до „троянския кон“ Унгария, България трябва да участва в изработването на обща позиция на ЕС," категоричен е Денков. Според него, действията на кабинета в оставка обслужват интересите на тандема Борисов-Пеевски, които търсят външна легитимация през администрацията на Тръмп, за сметка на европейския имидж на страната.

Макар Денков да не споменава конкретни суми, напрежението около "Борда за мира" е подсилено от информацията за изискваната вноска от 1 милиард долара за пълноправно членство. Въпреки че новоизбраният представител в борда Николай Младенов увери, че за България вноската ще е доброволна, липсата на ясен мандат и решение на Народното събрание за подобно участие потвърждава тезата за вземане на решения "на тъмно", предаде dunavmost.com.

