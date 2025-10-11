Николай Денков: Пламенка не беше убедителна

кадър: Бтв

Късно снощи Софийският градски съд остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев – след петата мярка по неговото дело. Коцев вече над три месеца е задържан.

Решението предизвика остра реакция от „Продължаваме промяната“, чиито представители определиха действията на съда като „срам за правосъдието“.

В интервю за медиите съпредседателят на парламентарната група на ПП-ДБ и бивш премиер Николай Денков заяви, че вижда целенасочен опит за отстраняване на законно избрания кмет на Варна и насрочване на нови избори.

„Видяхме следваща серия от същия сериал – нов свидетел, разпитан ден преди заседанието, без възможност показанията му да бъдат проверени. Отново се използва логиката, че някой е казал нещо, без доказателства. Целта е ясна – да се приближи моментът, в който ще се поиска отстраняването на кмета“, коментира за БТВ Денков.

По думите му няма съмнение, че действията срещу Коцев са насочени към това да бъде сменен с по-удобен на икономическите интереси човек.

„Ние нямаме никакво съмнение, че целта е да бъде отстранен кметът, избран от гражданите на Варна, и да се търси друг, изгоден на икономическите мнозинства. Това, което виждаме, води именно натам – към нови избори във Варна“, допълни той.

Денков посочи, че прокуратурата все още не е поискала официално отстраняване на Коцев, тъй като се опитва да събере показания, които да изглеждат убедителни.

„Досега никак не им се получава. Пламенка не беше убедителна, Диан Иванов си оттегли показанията, които е подписал без дори да ги е казвал. А новият свидетел дори не е контактувал с Коцев, а с негов „семеен кръг“. Защо тогава не задържат близкия семеен кръг тогава? Ясно е, че всичко се фокусира върху Коцев, за да се каже – ето, той трябва да бъде отстранен“, подчерта депутатът от ПП-ДБ.

Според него подобни сценарии се разиграват и в други градове.

„В София се опитват да притискат кмета по различни линии, държат делото за редовността на избора му. В Пазарджик видяхме същото – когато кметът не се поддаде на мафиотския натиск, му махнаха общинския съвет“, даде примери Денков.

