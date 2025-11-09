Николай Денков: Това, което стана с ‘Лукойл’ – 30-секундно рап изпълнение

снимка: Булфото

В бюджета има „нагли и небалансирани искания“ – това заяви в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ новият заместник-председател на „Продължаваме промяната – Демократична България“ Николай Денков.

„Това, което виждаме, е, че много често има изключително нагли действия. Самият бюджет има доста нагли, небалансирани искания. Това, което стана с ‘Лукойл’ – 30-секундно рап изпълнение в енергийната комисия – също е много нагло. Това, че две седмици искаме плановете на правителството какво може да се направи, за да помогнем на правителството, защото никой не иска криза с горивата“, каза Денков за БНТ.

По думите му от вчера важното е, че вече е изцяло подредена структурата и в устава, утвърдени са и правилата на етичната комисия.

„Вече е напълно ясно как ще работи – няма да има никакви сиви зони, в които да се чуди така или иначе как да реагира, ако някой отиде при него и почне да му предлага подкуп. Разбрахме се, че ще има обучение“, обясни акад. Денков.

