Николай Младенов: Рубио твърди, че Иран произвежда 100 балистични ракети месечно

Наш дипломат разкри нещо прелюбопитно за Иран.

Върховният представител на Съвета за мир в ивицата Газа Николай Младенов публикува в профила си във "Фейсбук" разясни какво каза американският държавен секретар Марко Рубио за операцията срещу Иран.

„Според Рубио Иран произвежда над 100 балистични ракети месечно и хиляди дронове камикадзе с една-единствена цел — да изгради такъв ответен потенциал, че всяка бъдеща атака срещу ядрената му програма да стане немислима. Вашингтон e преценил, че в рамките на 1 до 1,5 години Техеран ще достигне така наречената „точка на имунитет", момент, след който ракетните и дроновите му запаси ще бъдат достатъчни, за да възпрат дори най-решителна военна намеса. Операцията е стартирана именно преди затварянето на този прозорец и в период, в който Иран е относително отслабен.

Рубио също така признава на практика, че годините на санкции не са постигнали целта си, Иран е продължил да увеличава военния си потенциал. Това е съществен момент, тъй като представлява своеобразно признание, че дипломатическият и икономически натиск е изчерпан в очите на настоящата администрация.

Мисията е фокусирана върху унищожаване на пускови установки, ракетни складове, производствени мощности за дронове и военноморски активи, които застрашават глобалното корабоплаване. Рубио подчертава, че не се планира сухопътна инвазия, защото въздушните и ракетните удари се считат за достатъчни.

Същевременно официалната позиция е, че смяната на режима не е цел на операцията, но че САЩ биха „приветствали" подобно развитие, ако това е волята на иранския народ, формулировка, която оставя значително пространство за интерпретация.

Американското разузнаване е преценило, че Иран би отвърнал незабавно на удар срещу американските сили и са предприети превантивни мерки с цел намаляване на потенциалните жертви.

Конгресът е бил информиран в рамките на 48-часовото изискване за докладване по Закона за военните правомощия.

Иран контролира приблизително 20% от световните енергийни потоци през Ормузкия проток. Рубио заяви, че се подготвят планове за стабилизиране на пазарите.

Към момента не се водят преговори“, подчерта Младенов.

