Николай Младенов: Ситуацията в Абу Даби остава сериозна, но сме добре

"В Абу Даби наистина беше напрегнато – гърмежи от работещите системи за противовъздушна отбрана, emergency alerts по телефоните. Всички ние сме добре, здрави и на сигурно място. Това написа в профила си в социалната мрежа върховният представител за Газа Николай Младенов.

По думите му, следват стриктно указанията – "стоим вкъщи и избягваме ненужни придвижвания", посочва Фокус.

"Противовъздушната отбрана на ОАЕ работи изключително ефективно и успява да неутрализира заплахите. Ситуацията остава сериозна и крехка, но тук се вземат всички мерки за сигурността на хората. Държа връзка с българи приятели в ОАЕ и из целия регион. Всички са добре и се подкрепяме взаимно. Моля и нашите близки да не се тревожат прекалено, ние сме предпазливи и отговорни хора", допълва Младенов.

"Безопасността и сигурността тук са абсолютен приоритет. Обръщам се към всички българи както в ОАЕ, така и в Израел, Катар, Кувейт, Бахрейн, Йордания и Саудитска Арабия да следват стриктно официалните инструкции на властите и да се доверяват само на проверена информация", пише още той.

