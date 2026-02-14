Николай Младенов: "Трябва да направим така, че това, което се случва сега с нарушенията на спирането на огъня, да спре"

снимка: Булфото, архив

Българският дипломат Николай Младенов, наблюдаващ договореното с посредничеството на САЩ спиране на огъня в Газа, заяви, че продължаващите нарушения на примирието представляват значителна пречка за работата на палестинския комитет, определен да поеме следвоенното управление и възстановяване на анклава, предаде Асошиейтед прес.

Младенов, който е върховен представител за Газа на създадения от Вашингтон Съвет за мир, каза това по време на панел от дискусия в рамките Мюнхенската конференция по сигурността. Международният съвет, учреден от президента на САЩ Доналд Тръмп, се очаква да се събере на заседание идната седмица.

Преходният комитет, съставен от палестински управленци, организира първата си среща в Египет, но все още не е влязъл в Газа, предаде БТА. Младенов каза, че това няма да може да се случи, докато "Хамас", въоръжената групировка, която е на власт в Газа от 2007 г., не предаде институционалния контрол. Той също така призова за увеличаване на хуманитарната помощ и повишаване на сигурността.

Споразумението предвижда "Хамас" да сложи оръжие и в анклава да бъдат разположени международни сили за сигурност, но засега няма осезаем напредък по нито един от двата въпроса. Израел продължава да нанася удари, за които казва, че са в отговор на нарушения на примирието. Палестинските бойци също нападат израелските сили.

"Трябва да направим така, че това, което се случва сега с нарушенията на спирането на огъня, да спре", каза Младенов. "Така само поставяме комитета в неудобно положение и в крайна сметка го правим неефективен."

В изказване в същия панел палестинският външен министър Варсен Агабекян Шахин посочи, че ключовото тук са сроковете и добави, че Газа не бива да бъде отделяна от окупирания от Израел Западен бряг. Палестинската автономна власт иска да управлява и двете територии преди евентуалното създаване на палестинска държава, но Израел е твърдо против.

Сключеното с американско посредничество примирие на 10 октомври е опит да бъде сложен край на войната между Израел и "Хамас".

Макар и най-ожесточените боеве да утихнаха, въпреки спирането на огъня почти ежедневно има израелски обстрели. Израелските сили нанасят въздушни удари и често стрелят по палестинци близо до зони под военен контрол. Убитите по този начин палестинци са 591, по данни на здравните власти в Газа.

Въоръжени бойци извършиха нападения с огнестрелно оръжие срещу израелската армия, поради което Израел казва, че ударите му са в отговор на тези и други нарушения на спирането на огъня. От началото на примирието са убити четирима израелски войници.

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху обяви българския дипломат Николай Младенов за генерален директор на Съвета, който да наблюдава изпълнението на далеч по-сложната втора фаза на примирието, отбелязва Асошиейтед прес.

