реклама

Николай Младенов вече е върховен представител за Газа

17.01.2026 / 09:00 0

кадър: БНТ

Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен представител за Газа.

Белият дом обяви списъка с членовете на Съвета за мир, който временно ще управлява палестинската територия. Сред останалите членове са американският държавен секретар Марко Рубио, специалният пратеник Стив Уиткоф, бившият британски премиер Тони Блеър и зетят на Тръмп - Джаред Къшнър. Самият Тръмп ще бъде председател на Съвета за мир.

Междувременно лично подбраният от Николай Младенов комитет от палестински технократи проведе първото си заседание в Кайро, допълва БНТ.  Начело на комитета застава Али Шаат - бивш палестински зам.-министър, отговарял за развитието на индустриалните зони. Съгласно втората фаза от мирния план на Доналд Тръмп, комитетът е натоварен със задачата да възстанови обществените услуги и гражданските институции, както и да положи основите на дългосрочно самостоятелно управление на Газа.

 

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама