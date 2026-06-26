Николай Нанков за мантинелите: Няма поръчка за 1 млрд. евро. Има за 490 млн. и тя не е спряна

кадър: бТВ

„Много е важно премиерът да борави с актуална, адекватна, истинска фактология. Няма поръчка за 1 млрд. евро. Има за 490 млн. евро Шишков не може да борави с цифри. Има поръчка за 490 млн., не за 1 млрд., разликата е огромна. Втора фактологическа неточност, поръчката не е прекратена. Това каза в предаването "Лице в лице" по bTV бившият регионален министър от ГЕРБ Николай Нанков.

Нанков коментира темата за мантинелите, след тежките катастрофи с жертви от последните дни и сключените сделки.

„Наистина не мога да си обясня колко къса памет имат спрямо в периода, когато имахме служебен кабинет на Гълъб Донов. Това е от август 2022-а до юни 23-та година. Договорите, по които се работи и в момента за монтиране на мантинели, са сключвани именно в кабинета на Иван Шишков. Той не пада от Марс. Той е бил два пъти, сега е за трети пъти регионален министър“, каза той.

„Март, април и май месец тази година е катастрофална спрямо миналата, с 30% повече жертви от катастрофи“, заяви Николай Нанков.

По думите на бившия регионален министър сега е времето да се постигне промяна.

„Сега те имат цялата власт да правят абсолютно всичко. Имат 131 депутата. Нека да направят правилните неща, но това означава, че трябва да излязат от рамките на политическото говорене. Предизборната кампания свърши преди повече от 2 месеца и да почнат да правят правилните неща. Защото за последните 5-6 години виждаме, че НПО-тата, гражданският контрол, дава по-добри идеи, дава по-разумни предложения от държавата“, заяви Нанков.

Относно Бюджет 2026 Нанков коментира:

„1 млрд. по-малко предложени приходи спрямо проектобюджета на кабинета „Желязков“, заради който се активираха, това беше повода за онези граждански вълнения от декември. С над 2,7 млрд. евро повече разходи спрямо проекта на бюджета, спрямо изпълването за 2025, с над 5 млрд. са повече разходите“, коментира Нанков.

„Не може числата, които те предлагат, да са с 3,5 милиарда повече спрямо изпълнение бюджет миналата година. И с почти 3 милиарда повече от предложения бюджет. В същото време намаляваме приходите почти 1 милиард. Тоест ще се борим ли с сивата икономика, с контрабандата, при положение, че предвиждаме и икономическия растеж, ръст на БВП-то, да предвидим 1 милиард евро по-малко, почти 1 милиард евро по-малко приходи“, каза още той.

Редактор "Екип на Петел",

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