Николай Найденов: Инвеститорът на Баба Алино е бил подведен, че ще бъде уреден. Във Варна има една групичка уреждачи от Кадастъра, общината, служба по вписвания, нотариуси

Кадър БТВ

"Баба Алино” е един типичен случай за незаконно строителство. Аз нямам достъп до никакви документи, нито е стигало до мен, като преписка. Това заяви бившият служебен министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов в предаването „Лице в лице” по БТВ.

„Идва един инвеститор, който или е много тъп, или е подведен много сериозно, че могат така да се случват нещата в България – в една гора да започне да се строи без строителни книжа, планове и каквото и да било. Това не мога да го обясня, но е фрапиращо. Има такива инвеститори и в Черноморец, и в Царево", обясни той.

Решава, че трябва да строи в една гора, започва незаконна сеч. Започва да има сигнали. Явно се усеща, започва да взема някакви мерки и да се свързва с т.нар. уреждачи – хора на чиновници, архитекти и др. общинари, които гравитират върху институциите. Очевидно има такава групичка във Варна, която много добре работи и там участват хора от Кадастъра, общинската администрация, Службата по вписвания, нотариуси. За да се вдигнат такива хубави сгради, явно става дума за една добре смазана машинка, смята бившият служебен регионален министър.

След като има сигнали на граждани се задействат общинските власти. Има сигнали до РДНСК, включително в служебния кабинет е имало работна група при министър Христанов именно по този случай. Там РДНСК са казали, че случаят е криминален и трябва да се задейства прокуратурата, разясни той.

Община Варна се е задействала и е издала заповед за спиране на строежите, но след това строителството е продължило. Този процес е муден. То няма никакви документи, освен някакъв нотариален акт и скица от горски фонд, когато е започнало строителството, каза оше Николай Найденов.

Шефката на Кадастъра във Варна е с много тежко минало. Получих множество сигнали, докато бях зам.-министър в кабинета „Денков”. Единият случай беше за пристанище „Карантината”, който стигна до европрокуратурата. Там изчезна един плаж, за да се появи рибарски кей. Тя е помагала. Исках да я уволня, но процедурата минава през Инспекторат, стигна се до дисциплинарен съвет, който реши да има мъмрене, изтъкна той.

Според него най-виновните в случая са директори и хората надолу в Кадастъра. Този проект не е някакъв голям строеж, така че отговорност носи общината. Нещата тръгват от район „Приморски”, където има главен архитект, който твърди, че е проспал нещата. Има една документна измама с удостоверенията за търпимост, които всъщност се издават за много стара сграда преди 2001 г. Най-тънкият момент е, че дори да е на ръба на закона, издадени са скици за самостоятелни обекти в сграда, благодарение на които се е стигнало до сделки, обясни Найденов.

Ние българите сме строителна нация – всичко строим. Хората знаят колко е трудно. Как така се построи цял комплекс?, пита се той.

Сега чух, че има леко разминаване между общия устройствен план в зоната за строителство и екологичната оценка, каза оше Найденов и добави: "Сградите ще се премахнат щом са незаконни. При така възникналите обстоятелства могат да им спрат и тока, и водата, и хората няма да могат да живеят там".

