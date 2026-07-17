Николай Найденов: Озаптете камионите

Кадър БНТ

Проблемът е комплексен. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ бившият министър на регионалното развитие Николай Найденов във връзка с темата за мантинелите по пътищата у нас, излязла на преден план след поредицата от тежки катастрофи с жертви, при които тежкотоварни камиони късат съоръженията и навлизат в насрещната лента за движение.

Безопасността на пътя е комбинация между между качеството на инфраструктурата и движението по пътищата. Камионите по някакъв начин трябва да се озаптят – да има по-голям контрол, технически проверки, да се следи поведението на шофьорите, подчерта той, пише novini.bg.

За мантинелите има приети правила от АПИ, които отговарят на европейските норми за проектиране на ограждащите съоръжения. През 2024 г. има приета наредба по темата, която е преписана едно към едно от германската. На практика виждаме, че не е точно така. Най-големият проблем са обществените поръчки, където има силно опорочаване, посочи Найденов.

По думите му отговорните институции няма план програма как да бъдат подменени мантинелите в България през следващите 10 г., каквото изискване има.

Общественият натиск и очакванията на хората са съвсем справедливи. Трябва много внимателно да се промени заданието за вида на тези ограждащи съоръжения и на места да се въведат бетонните ограждащи съоръжения – където е най-критично. Защото бетонните ограждания имат по-голяма възпираща сила, но недостатъкът им е, че не са гъвкави и при катастрофа травмата на хората в катастрофиралия автомобил е по-голяма. Тъй като повечето автомобили у нас са до 1500 кг, не би трябвало такива ограждения да се поставят навсякъде, тъй като ще има осезаем ръст на травматизма и пак ще има виновни, коментира още Николай Найденов.

Редактор "Екип на Петел",

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