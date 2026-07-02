Николай Найденов: Поръчката за мантинелите е задействана по времето на Желязков

Снимка Булфото, илюстративна

По време на моя мандат, като регионален министър направих одит на големите обществени поръчки и се видя, че в тази за мантинелите има доста пороци. Тя обаче вече беше в КЗК. Единственото, което можехме да предприемем бе да я спрем за изпълнение. Това заяви бившият регионален служебен министър Николай Найденов в предаването „Лице в лице“ по БТВ.

Със сигурност тя е направена по времето на кабинета „Желязков“. Тя няма как да стои 2-3 г. и нищо да не се случва. Задействана е по времето на Желязков, категоричен бе той.

Заданията са въз основа на правила и норми. Там има освен стоманени и бетонови заграждания. Защо всички ръководства на АПИ избират винаги стоманени е отделен въпрос, уточни бившият министър на регионалното развитие в кабинета "Гюров".

Има две предприятия, които правят мантинелите у нас – в Перник и Пловдив. Те имат сертификати за лицензиране на мантинели. Най-вероятно само те имат капацитет да извършат такава обществена поръчка, разясни Найденов, пише novini.bg.

За мен правилният подход в момента е да се направи сканиране, мониторинг, инвентаризация, но с геодезическа прецизност и с изкуствен интелект на пътната настилка и съоръженията в страната. След това да се извади къде се налагат ремонти и подмени. Това би била една добра основа за бъдещо предвиждане на разходи, предложи Николай Найденов.

В поръчката за мантинелите ме смути, че всички останали бяха дисквалифицирани и бе останал само един кандидат, разкри още той.

По думите му доброто управление зависи от министъра и неговия кабинет.

Има закони на физиката, които не могат да се преодолеят. Стоманените мантинели са много подходящи за автомобили до 1,5 тона, но не може да спре ТИР. Бетонното заграждение спира ТИР, но би било фатално за пътници в автомобил. Там където има голям трафик на ТИР-ове трябва да се помисли за бетонни съоръжения, обясни бившият регионален министър.

Редактор "Екип на Петел",

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