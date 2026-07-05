Николай Ненчев: Има време време за сериозен политически дебат и избор на най-достойната двойка

Булфото

Няма време за предварителни избори за президентските избори, но за сметка на това има достатъчно време, да се проведе много сериозен, задълбочен, политически дебат, за да бъдат изслушани всички кандидати и да бъде избрана най-достойната двойка, зад която и ние бихме застанали, ако разбира се има такава и бъдем убедени в нейните качества.

Това каза в интервю пред БНР Николай Ненчев, бивш военен министър, който заедно с Цвета Кирилова за първата официална кандидат президентска двойка, издигната от БЗНС.

В Неделя 150 той отговори, че е кандидат президентският тандем е издигнат и за "двете" - да се регистрира за участие в изборите и да преговаря с представители на Демократичната общност за търсене на общата кандидатура.

"И за двете. Мисля, че Форумът взе възможно най-разумното решение, без да затваряме разговора в дясно демократичното пространство, с оглед на това да има възможност за издигане на единна кандидатура. По този начин ние се обръщаме и към нашите колеги и партньори, да ускорят своите действия и решения, и излъчат своите кандидати, за да имаме достатъчно време да проведем един смислен, задълбочен, политически дебат относно това, как да се проведе кампанията и относно това, как да се излъчи възможно най-достойната двойка, която да се противопостави категорична на днешния политически ред. И разбира се с вяра и надежда да спечелим следващите президентски избори", каза Ненчев.

И сподели, че доколкото разбира "колегите все още не са готови със своите кандидатури":

"Очаквам възможно най-скоро този разговор да се осъществи. И тъй като съм голям привърженик на това да има достатъчно време, но за съжаление времето е малко, няма да бъде възможно да бъдат проведени предварителни избори, в които да се определи една такава кандидатура."

В Неделя 150 той коментира протестите срещу правителството на Румен Радев и прогнозира, че напрежението се натрупва и още през лятото може да има протести.

Николай Ненчев, бивш военен министър, припомни за стария си конфликт с Румен Радев като президент и главнокомандващ, но каза, че не изпитва неприязън към него.

"Неприязън нямам, но има силни противоречия и несъгласия с неговата политика. Кой се оказа прав в случая със самолетите, аз приключих договора с Русия, но подписах договор с Полша. Конфликтът дойде по чувствителен въпрос, свързан с националната сигурност, заедно с нашите съюзници от НАТО да охраняваме въздушното пространство", припомни Ненчев.

Редактор "Екип на Петел",

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