Николай Николов: Хората с наводнени мазета много да внимават с тока

Проливни дъждове изправиха няколко общини в България днес на нокти.

В момента тежка е ситуацията в Крумовград, Кирково и преди около два часа дойде сигнал за община Стамболово, където двама души бедстват. В Кирково и в Крумовград няма бедстващи хора. Нужни са допълни сили, за да се обезопаси ситуацията.

Това коментира пред бТВ Николай Николов, съветник на вътрешния министър.

В момента решава щаба какво точно да се направи и вероятно ще се обяви бедствено положение, тъй като много помпени станции са залети и има населени места, в които няма вода и утре също няма да има, обясни той.

Областният управител е бил много активен още от обяд и е поискал задействане на БГ Алерт. Системата не е автоматична и се задейства отдолу, необходима е инициатива, иначе самата система работи безупречно и кметовете и областните управители вече разбраха какъв мощен инструмент е тя, посочи той.

Много е важно в наводнените райони хората да внимават с тока, ако са с наводнени мазета, да проявяват особено внимание към водата и разбира се да се вслушват в указанията на нашите хора, които в момента са там на място, посъветва Николов.

