Николай Петров напусна Спартак. Търсят му заместник

Халфът Николай Петров напусна Спартак по семейни причини, съобщи за „Петел” Диян Божилов. Треньорът допълни, че в близките дни ще привлекат нов полузащитник, който да замести юношата на Левски.

В средата на терена Божилов разполага с Васко Боев, Валентин Веселинов, Мирослав Георгиев, новите Георги Колев и Иван Кирев и юношата Николай Пантев.

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