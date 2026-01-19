Николай Попов: Да участваме ли на изборите тази пролет?

Кадър Фб

Предсказанията, че бащата на Сияна Николай Попов може да се включи в изборите, изглежда се потвърждават.

Ето какво пише той:

Вие сте хората, които трябва да решат как да продължим оттук нататък.

Над мен е наложена тотална цензура и единственото място, в което мога да говоря свободно, е този профил.

Само за последните два дни публикациите ми тук са достигнали близо 4,5 милиона прочитания.

Това е огромна аудитория.

Но за реален натиск и промяна върху политиците е нужно повече от думи и публикации.

Все по-често получавам призиви за участие с граждански проект на изборите тази пролет.

Това би било начин реално да влияем върху процесите в държавата.

Към този момент разполагам с достатъчно добър екип – млади, почтени и същевременно опитни хора.

Въпросът е един:

да останем гражданска платформа за натиск

или

да направим следващата крачка?

Държа да се знае, че не желая да получавам никакви облаги от тази си дейност.

Напротив ще продължа да дарявам при всяка възможност.

Питам ви директно:

Да участваме ли на изборите тази пролет като нова гражданска формация?

Вие решавате.

Ваш,

Николай"

"Искам да ви съобщя, че съм призован да явява на съд! УТРЕ - по дело заведено срещу мен от уволнен служител на АПИ заради трагедията със Сияна.

Утре! Само вижте бързината!!! Тази мафия трябва да бъде унищожена!", посочва той.

Коментарите бързо го окуражиха:

Задължително! Най-доброто решение!

Този човек загуби дъщеря си. Най-скъпото, което един родител има. След такава загуба парите спират да имат значение. За какво са му финанси, бизнес, ползи, когато детето му го няма? Той реално вече няма какво да губи лично.

И точно затова думите му тежат повече от всички други. Това не е човек, който търси облаги, защото животът вече му е взел най-голямото. Това е човек, който е избрал болката да не го смаже, а да я превърне в смисъл — за да не губят други родители децата си.

Да, семейството му е разбито. Да, животът му е обърнат. Но каузата му е чиста, защото не е продиктувана от алчност, а от любов и памет.

Затова тази следваща крачка не е амбиция, а морален дълг. Когато човек няма какво да печели за себе си, но иска да спаси други — той трябва да бъде чут и подкрепен.

Моето мнение е ясно: ДА, направете тази крачка. Не за власт, а заради децата. За да има смисъл жертвата и болката да не са били напразни.

Не мога да кажа дали сте подготвени и дали ще издържите, но съм твърдо зад вас и ЩЕ гласувам за вас.

Призоваваме те за участие в изборите с нова гражданска формация!

Лично аз, а вярвам и много други хора те подкрепят безусловно!

Смело напред! С теб сме!

Ако влезеш в политиката, ще загубиш гражданската подкрепа и то бързо. Ще те изолират и всичко приключва. Сам се убеди колко сериозни са нещата горе.

За мен вярната формула е външен натиск през силна гражданска подкрепа.

Но решението трябва да е твое, а не повлияно от коментари, дори на доброжелатели.

Преди време, личното ми мнение беше, да не го правите все още. Но колко да чакаме?

Подкрепата за вас е огромна. Без прецедент.

Половината, от тези 4.5 милиона да гласуваме за вас, ставате единствената сила в парламента, без коалиции.

Визуализирайте Сияна и я попитайте. Тя ще ви даде правилния отговор.

